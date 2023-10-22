Фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик – мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Мясницкой улице отреставрировали фасады дома Юшкова. Об этом сообщил Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Фасады здания по адресу Мясницкая улица, дом 21, строение 1, которое является знаменитым памятником московского классицизма 18 века и объектом культурного наследия федерального значения, были отреставрированы.

Как сообщил мэр Москвы, специалисты расчистили фасады, укрепили кирпичную кладку, отреставрировали деревянные двери и окна. Также реставраторы привели в порядок кровлю здания. Сообщается, что фасадам здания вернули исторический облик.

"Полностью демонтированы строительные леса – москвичи и гости столицы могут вновь любоваться знаменитым памятником московского классицизма", – отметил мэр.

Собянин также подчеркнул, что фасады дома Юшкова были отреставрированы за федеральные средства.

"С 2011 года отреставрировано более двух тысяч объектов культурного наследия", – сказал Собянин.

Ранее сэр Москвы рассказал, что реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершена на 75 процентов. Собянин отметил, что в главном доме усадьбы уже укрепили фундамент и стены, восстановили исторические цвета кирпичных боковых пристроек и центральной части фасада.