Специалисты завершили реставрацию потолочной живописи в павильоне "Зерно" на ВДНХ

На ВДНХ реставраторы завершили работу над потолочной живописи в павильоне "Зерно". Плафону смогли вернуть первоначальный облик, несмотря на глубокие повреждения.

Также восстанавливают ресторан "Золотой колос". О начале реставрации сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что ресторан закрыли еще в 1990 году, но ремонт так и не начали. Теперь у специалистов одна из главных задач – воссоздать исторический облик обеденных залов с дубовым паркетом и колонами из искусственного мрамора.

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