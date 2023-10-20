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20 октября, 08:00

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Специалисты завершили реставрацию потолочной живописи в павильоне "Зерно" на ВДНХ

Специалисты завершили реставрацию потолочной живописи в павильоне "Зерно" на ВДНХ

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На ВДНХ реставраторы завершили работу над потолочной живописи в павильоне "Зерно". Плафону смогли вернуть первоначальный облик, несмотря на глубокие повреждения.

Также восстанавливают ресторан "Золотой колос". О начале реставрации сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что ресторан закрыли еще в 1990 году, но ремонт так и не начали. Теперь у специалистов одна из главных задач – воссоздать исторический облик обеденных залов с дубовым паркетом и колонами из искусственного мрамора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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