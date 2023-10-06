Постоянную экспозицию обновили в павильоне "Умный город" на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

В павильоне "Умный город" на ВДНХ обновили постоянную экспозицию. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Гостей павильона ждут шесть тематических пространств: "Москва – больше чем город", "Центр управления городом", "Благоустройство и комфорт", "Транспорт", "Образование" и "Медицина". В каждом из них посетители найдут информацию об электронных сервисах и других проектах, которые делают жизнь в городе комфортнее.

"За семь лет павильон посетили больше 630 тысяч человек. Из них 100 тысяч – с начала этого года. Представленные здесь решения можно протестировать и узнать, как они применяются в столице", – сообщила Сергунина.

В частности, в секции "Бизнес" гости смогут протестировать любой из представленных сервисов для предпринимателей. В секции "Туризм" посетителей познакомят с предложениями планировщика путешествия Russpass и возможностями онлайн-гида "Узнай Москву".

Помимо прочего, в павильоне проводятся мастер-классы, квесты, практикумы по программированию, курсы по 3D-моделированию и другие. Он работает для гостей со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Ранее на ВДНХ открыли обновленный павильон Республики Узбекистан. Работы по реставрации здания площадью около 1,5 тысячи квадратных метров завершились в 2023 году. В обновленном павильоне открыли пять выставочных залов.



Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ