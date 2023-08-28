Победителями премии "Лучший промышленный дизайн России" стали 15 московских проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

28 августа в столице подвели итоги премии "Лучший промышленный дизайн России" по трем номинациям: "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий". Победили в итоге 20 проектов, 15 из которых – московские, рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, промышленный дизайн представляет собой очень перспективное направление. Подобный формат помогает придумывать удобные, функциональные и вместе с тем эстетичные товары. Это позволяет компаниям привлекать больше потребителей, повысить свою конкурентоспособность на рынке, уточнил Ефимов.

В Москве такое направление активно развивается. В столице зарегистрировано свыше 30 дизайн-студий и бюро, отметил заммэра.

Премия "Лучший промышленный дизайн России" появилась летом 2023 года. Ее создало правительство Москвы при поддержке Минпромторга и Минкультуры РФ. Премия призвана популяризировать данное направление и стимулировать его развитие.

В конкурсе на участие зарегистрировались более 500 компаний со всей России. Жюри оценивало мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию и многое другое в номинациях "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип". Кроме того, премия позволяла получить приз зрительских симпатий по итогам народного голосования, в котором поучаствовали свыше 100 тысяч человек.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, добавил, что городские разработки получили высокую оценку от экспертов и зрителей.

"Например, столичная компания "Моторика" представила многофункциональный протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением. Он помогает выполнять ежедневные задачи: одеваться, готовить, ухаживать за собой, ездить на велосипеде или самокате, заниматься спортом", – поделился он.

Вместе с этим на конкурсе победил резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" компания "Некст-Т". Она показала умные остановки на солнечных панелях, отметил Овчинский.

А компания "ЭЛВИС-НеоТек" представила устройство социального мониторинга за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. В устройстве применяются нейросетевые алгоритмы, позволяющие оперативно оповестить родственников, социальные или экстренные службы о появлении опасной ситуации.

Кроме того, на конкурсе победил столичный производитель лазерного оборудования "Лассард". Он показал недорогое и эффективное решение для малого и среднего бизнеса – лазерный комплекс для резки. Его задействуют в целях создания деталей и компонентов автомобилей, самолетов и общественного транспорта.

Ранее научно-производственная компания VDK, которая располагается в "Технополисе "Москва", пустила в массовое производство первые в государстве высокоточные цифровые насосы-дозаторы. Инновацию можно использовать в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.

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