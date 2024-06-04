Дом по программе реновации построят в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дом по программе реновации построят в столичном районе Люблино, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Участок располагается по адресу улица Верхние Поля, земельный участок 7/1 в районе станции метро "Братиславская". Максимальная площадь здания составит около 25 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, глава департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в Люблине новые квартиры по программе реновации получат жители 152 домов.

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми", – сказал он.

На первых этажах расположатся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах заработают магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Ранее Княжевская сообщила, что для участников программы реновации на Родниковой улице в московском Солнцеве построят два жилых комплекса. Площадь первого составит 1,82 гектара, второго – 1,3 гектара. Каждый из них будет включать по два стоящих рядом дома.

