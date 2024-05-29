Два жилых комплекса возведут на Родниковой улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Два жилых комплекса для участников программы реновации построят на Родниковой улице в московском Солнцеве. Об этом заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

По словам главы Москомархитектуры, уже выпущены градостроительные планы земельных участков. Комплексы будут состоять из двух рядом стоящих домов. Площадь первого составит 1,82 гектара, второго – 1,3 гектара. В рамках реновации рядом с новыми зданиями предполагается строительство школы и детского сада.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что реновация помогает сформировать городскую среду нового качества и обновить жилищный фонд Москвы. Всего в программе реновации в Солнцеве участвует 43 дома, в которых проживают 7,4 тысячи человек, заключил он.

Ранее заместитель мэра Владимир Ефимов рассказал , что более 150 тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации с начала программы. Речь идет о жителях 975 домов старого жилого фонда, которые переехали в 292 новостройки.

