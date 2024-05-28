Три дома по программе реновации построят в Царицыне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Еще три дома по программе реновации планируется построить в районе Царицыно. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Ведомство опубликовало градостроительные планы земельных участков.

"Под строительство выделили территорию общей площадью 3,49 гектара. Объекты появятся на Ереванской улице, земельные участки 2/1, 6/1 и 10/1", – рассказала Княжевская.

Кроме того, глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что в общей сложности в Южном административном округе столицы в программу реновации входит 378 домов. На данный момент в них проживает около 82,3 тысячи горожан.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала текущего года под заселение по программе реновации в Москве передано 20 новых жилых комплексов. Он также уточнил, что они расположены в 15 районах столицы и семи городских округах. Квартиры будут предложены 7,8 тысячи москвичей, которые в настоящий момент проживают в 46 старых домах.