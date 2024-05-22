Дом по программе реновации построят в Академическом районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом по программе реновации построят на улице Большой Черемушкинской в Академическом районе Москвы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Предельная площадь здания составит почти 20 тысяч квадратных метров. Новый дом возведут по индивидуальному проекту в одном из старейших районов Москвы, недалеко от усадьбы Черемушки-Знаменское", – отметила Княжевская.

Под строительство отведут участок площадью 0,32 гектара. Княжевская добавила, что жители нового дома смогут проводить досуг и заниматься спортом на свежем воздухе.

Общее число домов, включенных в программу реновации в Академическом районе, достигает 19. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что для переселения москвичей выбрали шесть площадок. Новые квартиры получили уже более трех тысяч жителей района.

Новостройку по реновации также возведут в Головинском районе Москвы. Здание построят на Онежской улице, в зеленом районе с большим количеством парков и выделенными велодорожками. Площадь нового дома составит 63 тысячи квадратных метров.

