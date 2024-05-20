Дом по реновации построят на Армавирской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройку по программе реновации построят в столичном районе Люблино на Армавирской улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Она рассказала, что Москомархитектура уже выпустила градостроительный план участка площадью 0,32 гектара по адресу Армавирская улица, земельный участок № 27/23. В Люблине развитая транспортная сеть и городская инфраструктура. Новостройка будет расположена недалеко от школ и детских садов, что станет большим подспорьем для молодых семей, отметила Княжевская и добавила, что предельная площадь дома составит около 20 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов указал, что всего в Люблине новые жилые помещения по реновации получат 29,7 тысячи москвичей, которые проживают в 152 домах. По его словам, на данный момент свыше 7,1 тысячи жителей Люблина уже получили квартиры в новых домах – это больше, чем в других столичных районах. Они проживали в 35 старых домах, резюмировал Загрутдинов.

Ранее Княжевская заявила, что в Кузьминках построят три дома по реновации. Объекты расположатся по адресам улица Маршала Чуйкова, земельные участки 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6.

Председатель Москомархитектуры уточнила, что новостройки возведут рядом с парком "Кузьминки", где жители могут проводить тихий отдых и заниматься спортом.