Дом по реновации построят около станции метро "Народное Ополчение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Дом по программе реновации построят в столичном районе Хорошёво-Мнёвники по адресу улица Демьяна Бедного, земельный участок 22г. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, передает портал мэра и правительства Москвы.

Княжевская подчеркнула, что новостройка появится недалеко от станции метро "Народное Ополчение" Большой кольцевой линии. Она добавила, что близость станций метро является одним из ключевых преимуществ при выборе жилья в столице.

В связи со строительством соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки. Первые этажи дома будут нежилыми – там разместят объекты инфраструктуры. Такие проектные решения направлены на создание удобной среды в непосредственной близости от места проживания и работы.

Ранее председатель Москомархитектуры рассказала, что в Кузьминках построят три дома по реновации. Объекты расположатся по адресам улица Маршала Чуйкова, земельные участки 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6.

Княжевская добавила, что здания возведут рядом с парком "Кузьминки", где жители могут проводить тихий отдых и заниматься спортом.