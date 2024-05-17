Два жилых корпуса по программе реновации появятся в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Строительство двух жилых корпусов по программе реновации началось в районе Старое Крюково в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его информации, корпуса возводятся на земельном участке 927 по Панфиловскому проспекту. Они, рассказал глава департамента, рассчитаны на 323 квартиры, из которых 70 – однокомнатные, 184 – двухкомнатные и 69 – трехкомнатные. Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов, добавил он.

"Сейчас на площадке ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и монтажу монолитных конструкций подземной части зданий", – объяснил глава Депстроя столицы.

Фасады корпусов разной этажности сделают при помощи вентилируемых фасадов, а для отделки внешних стен будут использовать керамогранит песочного цвета с текстурой камня и белые фиброцементные панели, уточнил Загрутдинов.

"Входные группы украсят панно из архитектурного бетона с растительной тематикой и оформят витражным остеклением, а корзины под кондиционеры выполнят в виде решеток со сложным узором", – добавил он.

На первом этаже, который будет нежилым, разместят вестибюль, технические помещения и лифтовой холл, рассказал глава департамента. В каждом из корпусов будет по два лифта – грузоподъемностью 1 000 и 630 килограммов.

Возле новостроек появится внутренний двор, под которым возведут подземную одноуровневую автомобильную парковку, добавил Загрутдинов. Во дворе появится детская и спортивная площадки и зона для отдыха. Кроме того, территорию вокруг благоустроят и проведут озеленение.

Ранее Загрутдинов рассказывал, что с начала программы реновации в районе Крюково снесли уже 8 устаревших жилых домов. Всего в Зеленограде в программу реновации включили 34 старых здания, в которых живут около 7,1 тысячи жителей.

