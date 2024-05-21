Дом по реновации построят на Онежской улице в Москве

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Новостройку по программе реновации построят в Головинском районе Москвы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она рассказала, что предельная площадь нового дома составит 63 тысячи квадратных метров. Здание возведут на Онежской улице, в зеленом районе с большим количеством парков и выделенными велодорожками. Это станет большим преимуществом для молодых семей, которые поддерживают здоровый и активный образ жизни, подчеркнула Княжевская.

Отмечается, что Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка площадью 1,63 гектара. Территория расположена по адресу улица Онежская, земельный участок 23/25.

Ранее сообщалось о начале строительства двух жилых корпусов по реновации в Гольянове. Как уточнил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, здания переменной этажности возведут по индивидуальному проекту. Всего будет 653 квартиры, из которых пять адаптируют для маломобильных граждан. Ввод корпусов в эксплуатацию запланирован на 2026 год, добавил он.

