Собянин: 268 домов включены в программу реновации в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Троицком и Новомосковском административных округах в программу реновации включены 268 домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Шесть жилых комплексов переданы под заселение, строятся и проектируются еще 14", – информировал мэр.

Помимо этого, в ТиНАО продолжают развивать социальную инфраструктуру. В Коммунарке, Щербинке, Троицке, Внукове и Филимонковском строятся и проектируются 10 детских садов. В Коммунарке также начали строить две школы, а в Щербинке строительство образовательного объекта уже завершили. Всего в ТиНАО построят 4 образовательных комплекса, включающих школы и детские сады.

В Коммунарке, Щербинке, Троицке, Внукове и Филимонковском планируют построить 11 поликлиник, 9 из которых уже возводятся.

Всего же с момента присоединения ТиНАО к Москве там построили и ввели в эксплуатацию 147 объектов образования и 26 объектов здравоохранения.

Ранее стало известно, что строительство школы на 1 150 мест в поселении Московский в ТиНАО завершено наполовину. Соглашение о строительстве школы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) подписали в 2021 году. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу.

