Современный хлебозавод появится в пищевом кластере в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Современный хлебозавод с тремя автоматическими линиями построят недалеко от деревни Троицкое в ТиНАО в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП). Участок выделили в рамках льготной программы один рубль в год, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Договор с инвестором заключили на пять лет, в течение которых он должен возвести предприятие площадью 96 тысяч квадратных метров. Планирует возвести современный хлебозавод с тремя автоматическими линиями: артизанской хлебной, для багета, а также для круассанов и слоек – для производства качественного замороженного хлеба. По словам Ефимова, инвестиции в проект составят 9,9 миллиарда рублей. Кроме того, на заводе создадут 200 рабочих мест.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что завод станет частью масштабного пищевого кластера. Он создается в поселении Щаповском недалеко от деревни Троицкое.

По словам Ликсутова, в рамках создания кластера реализуется пять проектов, благодаря которым появятся высокотехнологичные производства. На производствах сформируют более 9,1 тысячи рабочих мест.

Также размещение в кластере позволит предприятиям работать в кооперации. Это поможет ускорить процессы производства, а также увеличить объемы выпуска продукции, значительно сэкономить на логистике и аренде складских площадей.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что до этого город уже предоставлял двум инвесторам свыше 50 гектаров земли в аренду по льготной ставке для возведения предприятий общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. В результате там будут созданы производства сладостей, напитков, молочных, мясных и других продуктов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по созданию высокотехнологичных отраслевых промышленных кластеров в Москве. По словам мэра, в марте 2022 года у инвесторов появилась возможность арендовать землю под производство на максимально выгодных условиях – за один рубль в год. Так, суммарные инвестиции в строительные кластеры, которые появятся в ТиНАО, составят около 580 миллиардов рублей.

