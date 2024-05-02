Новое здание возведут на западе столицы для Гостехнадзора

Фото: stroi.mos.ru

Новое административное здание для служб Гостехнадзора возведут в Очаково-Матвеевском, сообщает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Сооружение площадью 13 тысяч "квадратов" построят на земельном участке в 2,28 гектара за счет столичного бюджета. Высота здания на Рябиновой улице не будет превышать 20 метров.

"В отношении этого земельного участка Москомархитектура предлагает внести изменения в правила землепользования и застройки", – уточнила Княжевская.

По ее словам, функционирование города невозможно без наличия своих зданий у специализированных служб. Представитель ведомства сказала, что сотрудникам таких организаций должно быть комфортно на своих рабочих местах, а здания обязаны соответствовать современным стандартам.

Ранее Княжевская говорила, что в Троицком административном округе возведут многофункциональный стрелково-охотничий клуб. Общая площадь объекта, который появится в поселении Кленовском, составит около 3 тысяч квадратных метров.

