Собянин подписал постановление о создании новых управ районов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичное правительство приняло решение о создании управ районов Бекасово, Вороново, Коммунарка, Краснопахорского, Троицк, Филимонковского и Щербинка. Также управу района Внуково перевели в ведение префектуры ТиНАО. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

В материале отметили, что новые управы создадут в соответствии с законом Москвы от 8 мая 2024 года № 14, согласно которому были упразднены поселения и образованы восемь новых районов в ТиНАО. Преимущественно право на трудоустройство предоставят муниципальным служащим и иным работникам муниципальной сферы упраздненных поселений.

Более того, функции и полномочия управ районов в ТиНАО будут такими же, какими наделены управы районов на исторической территории столицы. Это обеспечит единые стандарты управления и высокое качество предоставления москвичам госуслуг вне зависимости от их места жительства.

В результате проведенной реорганизации будут созданы благоприятные условия для развития ТиНАО и повышения качества жизни жителей, в том числе ускорится развитие социальной и инженерной инфраструктуры – строительство детсадов, школ, медучреждений, парков, дорог, сетей электро- и газоснабжения и других объектов.

Ранее Собянин заявил о старте масштабной программы капремонта школ в Москве. С его слов, в этом году работы начнутся в первых 50 зданиях, потом в программу каждый год будут включать до 100 объектов.

В рамках программы приведут в порядок фасады, кровлю, внутреннюю отделку образовательных учреждений, а также заменят оконные блоки и проложат инженерные коммуникации.