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Новости

03 мая, 22:15

Новости

Собянин: в этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Собянин: в этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

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Собянин: первую очередь дороги из Мамырей до Шарапова достроят в этом году

Более 35 километров дорог построят в ТиНАО в 2024 году. Там планируют создать дублер Калужского и Киевского шоссе, магистральную улицу, съезд с дублера МКАД, новую развязку и многое другое. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строители уже приступили к возведению первой очереди автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово. На ней построят два путепровода тоннельного типа для связи с поперечными магистралями – через реку Сосенку и в районе СНТ "Родник". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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