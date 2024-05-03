Собянин: в этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Более 35 километров дорог построят в ТиНАО в 2024 году. Там планируют создать дублер Калужского и Киевского шоссе, магистральную улицу, съезд с дублера МКАД, новую развязку и многое другое. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строители уже приступили к возведению первой очереди автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово. На ней построят два путепровода тоннельного типа для связи с поперечными магистралями – через реку Сосенку и в районе СНТ "Родник". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.