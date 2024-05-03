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03 мая, 11:45

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Собянин: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

Собянин: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

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В центре Москвы закончили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера, который проходит под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, специалисты АО "Мосгаз" использовали новую технологию, которая повышает срок службы коммуникаций и снижает воздействие на экологию. Ожидается, что после обновления дюкер будет полноценно работать еще 40 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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