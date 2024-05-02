Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров приняли участие в церемонии выхода на линии МЦД поезда нового поколения "Иволга 4.0".

"Сегодня на МЦД-1, МЦД-2 полностью обновлен подвижной состав. На МЦД-3 будет закончен в этом году. В следующем году – на МЦД-4. Таким образом, 100% подвижного состава на диаметрах будут новыми. Мы специально создавали новый поезд "Иволга" для центральных диаметров. И сегодня запускается уже четвертая модель этого поезда. Она максимально приближена к самым лучшим мировым стандартам", – отметил мэр.

Он также сообщил о планах обновить пригородное сообщение всего Центрального транспортного узла. По словам градоначальника, весь пригород узла необходимо сделать современным, обновленным. Для этого "предстоит еще пройти больше половины того, что мы прошли, с точки зрения количества нового подвижного состава и путей, которые надо реконструировать".

Собянин также подчеркнул, что еще несколько лет назад трудно было представить, как проект МЦД позволит создать для городских железных дорог новые жизнь, условия, скорости и комфорт.

Мэр также поблагодарил машиностроителей, которые занимаются разработкой новых поездов, и руководство РЖД за совместную работу.

В свою очередь, Олег Белозеров добавил, что в Москве созданы условия для реализации проектов, которые далее распространяются и на другие российские регионы.

"17 городов в стране сейчас стараются отработать и внедрить программы городской электрички. Понятно, что условия разные. Самые интенсивные, самые напряженные здесь, в Москве, но элементы, которые мы прорабатываем здесь, в Москве, вместе с коллегами высокопрофессиональными, мы можем отдельно уже инкорпорировать не только в Москве, но и в регионах", – отметил он.

По сравнению с предыдущей модификацией новый поезд стал еще более комфортным для пассажиров. В новых вагонах появилась третья дверь, позволяющая пассажирам быстрее заходить и высаживаться из поезда. За счет этого время посадки и высадки сократится до 30%, как в метро.

Также новые вагоны стали вместительнее – туда смогут войти почти на 100 пассажиров больше. Изменился и внешний вид – фронтальная часть маски поезда стала темнее и лаконичнее. Подголовники и поручни в интерьере теперь выполнены в цвете ежевики. Кнопки открытия дверей расположены удобнее – по две кнопки по бокам каждой двери вагона.

По сравнению с "Иволгой 1.0" и "Иволгой 2.0" в новой "Иволге 4.0" среднее ускорение поезда увеличилось на 10% – до 1 м/с², а скорость выросла на 30% – до 160 километров в час. Направление движения меняется всего за одну минуту, тогда как в устаревших электричках смена направления занимает более 10 минут.

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Парк поездов на действующих линиях Московских центральных диаметров является одним из самых молодых в Европе. Пассажиров перевозят современные составы ЭП2Д, двухэтажные "Аэроэкспрессы" ЭШ2 и 58 российских поездов ЭГ2Тв "Иволга" первого (1.0), второго (2.0) и третьего (3.0) поколений, разработанных специально для МЦД.

"Иволгу" выпускает российский разработчик и производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта АО "Трансмашхолдинг". Систему управления и программное обеспечение поезда спроектировали и создали на территории РФ. Кроме того, 97% комплектующих поезда производятся в России.

Поезд "Иволга" выполнили по бестамбурной схеме. Входные двери почти на 15% шире, чем у обычных электричек, что обеспечивает более быструю и удобную посадку пассажиров. Кроме того, новый поезд в 11-вагонной компоновке вмещает более 2,5 тысячи человек одновременно.

В "Иволге" двухступенчатая система управления со стопроцентным резервированием: при возникновении единичных проблем система управления продолжает работать штатно без потери тяговых и тормозных характеристик и влияния на систему жизнеобеспечения.

В кабине машиниста есть два монитора управления, благодаря чему сокращено количество отвлекающих факторов. На первом экране отображается информация о работе поезда, на втором – диагностические параметры. При отказе одного из экранов информация дублируется на работающий экран. Система видеонаблюдения позволяет контролировать ситуацию внутри и вокруг поезда, информация выводится на пульт управления.

Для машиниста и его помощника также появились регулируемые эргономичные кресла. Все элементы управления доступны без смены положения, за счет чего локомотивная бригада может быстро реагировать на любую ситуацию. Кроме того, в кабине есть специальный держатель для стаканов с возможностью охлаждения, что актуально в жару. Войти в кабину можно по электронной карте, что быстро и безопасно.

Вагоны оснастили современными системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, Wi-Fi, USВ-розетками, креплениями для велосипедов и современными системами оповещения. Поезд приспособлен для поездок родителей с детьми в колясках и маломобильных граждан. В вагонах есть специальные места для инвалидов и пеленальные столики.

"Мне довелось управлять всеми моделями поездов компании. Но больше всего впечатлила "Иволга 4.0". Это самый современный электропоезд. Теперь на пульте управления все системные данные по поезду и вагонам выводятся на два экрана", – рассказал машинист ЦППК на МЦД Александр Малков.

По его словам, поезд двигается плавно и бесшумно, а главное конструктивное отличие "Иволги 4.0" – третья дверь в промежуточных вагонах, чтобы пассажиры быстрее входили и выходили из поезда. Кроме того, в вагонах установили удобные кресла с откидными подлокотниками и подголовниками ежевичного цвета, а поручни сделали в несколько уровней.

Столичное правительство формирует 75% заказов всего российского транспортного машиностроения. Кроме того, Москва стала первым городом в России, который закупил железнодорожные поезда с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Так, в 2022–2023 годах город приобрел более 200 вагонов "Иволга 3.0".

В I квартале текущего года парк МЦД пополнили шесть современных поездов, в том числе четыре поезда ЭП2ДМ и два состава "Иволга 4.0". До конца года планируется закупить еще 47 современных поездов, в том числе 25 поездов "Иволга 4.0", 8 поездов ЭП2ДМ, 8 поездов ЭП2Д и 6 поездов "Ласточка" МТ ППК. Постепенно они заменят устаревшие пригородные поезда, которые курсируют на маршрутах дальних пригородных зон МЦД-3 и МЦД-4.

Движение по первым Московским центральным диаметрам запустили 21 ноября 2019 года. Церемония открытия прошла с участием Владимира Путина на Белорусском вокзале. В настоящее время сеть МЦД включает четыре диаметра – 303 километра и 136 станций, в том числе 50 московских городских вокзалов.

Интервал движения поездов составляет 5–7 минут в час пик. Пассажиров перевозят 398 поездов, 80% из которых – современный подвижной состав. Полностью завершить обновление поездов на МЦД-3 планируется к концу 2024 года, а на МЦД-4 – к концу 2025 года.

Ежедневно пассажиры совершают порядка 1,3 миллиона поездок, а всего с момента запуска на МЦД выполнили 900 миллионов поездок. Доля внутригородских поездок на железнодорожном транспорте выросла почти вдвое.

Доля нового подвижного состава в Центральном транспортном узле с 2011 года увеличилась почти в 15 раз – до 71%. В 2011–2023 годах в ЦТУ поставили более 3,9 тысячи новых вагонов. В планах до 2030 года поставить еще почти пять тысяч вагонов нового поколения.

Ранее мэр рассказывал, что на МЦД-3 с момента открытия пассажиры совершили свыше 60 миллионов поездок. С его запуском возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 столичных районов и четырех подмосковных городов, сказал он.

