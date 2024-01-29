ЦППК перевезла более полумиллиарда пассажиров в 2023 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перевезла в 2023 году 556 миллионов пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самым популярным направлением остается Ярославское, в прошлом году здесь проехали 106 миллионов раз. Далее расположились Казанское (86,3 миллиона поездок), Курское и Горьковское (по 62 миллиона) направления.

При этом чаще всего пассажиры совершали поездки в сентябре и октябре (по 50 миллионов).

ЦППК является крупнейшим пригородным железнодорожным перевозчиком в России. В 2023 году компания начала работу на двух новых линиях МЦД.

В длинные новогодние выходные поездами ЦППК воспользовались 9,1 миллиона пассажиров. Чаще всего поездки совершали 30 декабря и 5 января.

Кроме того, компания внедрила в свое мобильное приложение и на официальный сайт возможность оплаты проезда с помощью SberPay. Председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников подчеркнул, что благодаря SberPay не нужно вводить номер карты и ждать СМС-подтверждения.

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