В приложении ЦППК появился способ оплаты через SberPay

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Центральная пригородная пассажирская компания внедрила в свое мобильное приложение и на официальный сайт возможность оплаты проезда с помощью SberPay. Об этом сообщается на сайте ЦППК.

В пресс-службе перевозчика пояснили, что для использования платежной системы Сбербанка необходимо выбрать ее в качестве способа оплаты проезда.

"Теперь покупать билеты с мобильных устройств стало еще быстрее и удобнее, и мы уверены, что эффект от внедрения новой функции почувствует каждый из 200 тысяч ежемесячных пользователей приложения "Расписание и билеты ЦППК", – отметил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

В свою очередь, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников подчеркнул, что благодаря SberPay не нужно вводить номер карты и ждать СМС-подтверждения. Во время оплаты данные карты остаются только внутри банка и никому не передаются.

Ранее сообщалось, что поездами ЦППК в новогодние праздники воспользовались 9,1 миллиона пассажиров. Самым популярным направлением было Ярославское – более 1,7 миллиона поездок с 30 декабря по 8 января.

Другими востребованными направлениями стали Казанское и Горьковское. По ним совершили 1,6 и 1,2 миллиона поездок соответственно.



Оплату проезда по биометрии планируют запустить на МЦД