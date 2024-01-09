ЦППК перевезла более 9 млн пассажиров в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

В длинные новогодние выходные поездами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались 9,1 миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба компании

Самым популярным направлением стало Ярославское. С 30 декабря по 8 января по этому направлению проехали более 1,7 миллиона пассажиров. Чаще всего поездки совершали 30 декабря и 5 января.

Двумя другими востребованными направлениями стали Казанское и Горьковское. По ним совершили 1,6 и 1,2 миллиона поездок соответственно.

В Рождество, 7 января, поезда ЦППК перевезли 791 тысячу пассажиров.

ЦППК запустила 161 дополнительный рейс в период новогодних и рождественских выходных. В частности, появились Москва – Калуга и обратно, Москва – Узловая, Москва – Владимир и обратно, Куровская – Москва, Москва – Шатура, Москва – Тула и обратно, а также Москва – Рязань и обратно.