Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится с 9 по 27 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 9 по 27 января по будням на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится расписание поездов. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Поезда будут ходить по другому расписанию по будням с 22:00 до 4:30 с 9 по 27 января. Сообщается, что интервалы движения на первом диаметре будут увеличены до 20 минут, после 23:00 – увеличены до 1 часа 20 минут

Также сообщается, что время работы станций в этот период будет сокращено. Последние поезда следуют со станции Бескудниково в 00:40, с Савеловского вокзала – в 00:28. В сторону Москвы последний поезд прибывает на Савеловский вокзал в 00:25

Помимо этого, у части поездов изменится набор остановок. Так, на Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до получаса, а у некоторых поездов изменится набор остановок. Часть поездов также не будет останавливаться на Беговой и Тестовской.

Также изменено расписание "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним. По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково: 9-13, 22-27 января будет закрыт путь в Москву, 15-20 января — путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы нужны для строительства станции Петровско-Разумовская.

Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут. В Дептрансе напомнили, что полностью с расписанием движения автобусов и "Аэроэкспрессов" можно ознакомиться на сайте компании.

Ранее сообщалось, что расписание поездов от Москвы в сторону Твери и обратно изменится с 30 декабря по 8 января.