В 2023 году Москва выделила 35 участков для строительства железнодорожной инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году Москва передала в аренду 35 земельных участков на 5,2 гектара для строительства путей, остановочных пунктов и других объектов инфраструктуры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этом году город предоставил ОАО “Российские железные дороги” в аренду земельные участки, на которых построят новые объекты и проведут реконструкцию существующих.

Также Ефимов отметил, что всего за последние два года город выделил "РЖД" более 300 участков общей площадью свыше 20 гектаров.

Ранее стало известно, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустит 161 дополнительный рейс в период новогодних и рождественских выходных. В частности, появятся: Москва – Калуга и обратно, Москва – Узловая, Москва – Владимир и обратно, Куровская – Москва, Москва – Шатура, Москва – Тула и обратно, а также Москва – Рязань и обратно.