Около 1,6 млн человек получили карту москвича в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Почти 1,6 миллиона человек получили карту москвича в 2023 году. В общей сложности ее обладателями стали около пяти миллионов горожан, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Чаще всего карту москвича применяли для бесплатного и льготного проезда в городском транспорте и пригородных поездах.

"Карта москвича – одна из самых функциональных социальных карт в мире. Она предоставляет жителям доступ к целой экосистеме городских услуг. Например, среди самых популярных – использование карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования и единого читательского билета в столичных библиотеках", – сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

Карта москвича доступна 19 категориям горожан.

Так, самое большое число карт выпустили для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью и представителей других льготных категорий. Студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры получили более 220 тысяч карт, а учащиеся школ и колледжей – около 175 тысяч.

Ранее в рамках тестирования виртуальный карты "Тройка" москвичи совершили более тысячи поездок. Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сейчас в тестировании виртуальной карты "Тройка" участвует фокус-группа из 300 сотрудников Московского транспорта и пассажиров. Они могут оплачивать виртуальной картой поездки не только в метро, но в наземном транспорте.

Москвичи смогут пользоваться виртуальной картой "Тройка" с июня 2024 года