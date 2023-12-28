Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество оплаченных поездок в транспорте Москвы выросло на 7,4% в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Благодарим пассажиров, которые всегда прикладывают карту к валидатору и оплачивают проезд. Проданные билеты – это сохранение экономической доступности транспорта. Благодаря оплаченным поездкам мы обновляем транспортный парк и инфраструктуру, запускаем и улучшаем сервисы", – подчеркнул он.

Ликсутов также отметил, что эти средства направляются на страховку пассажиров в случае аварийных ситуаций.

По его словам, в 2023 году контролеры проверили на 43,1% больше билетов, чем в прошлом году. Он также уточнил, что отмечается небольшой рост нарушителей – на 7%.

Ранее стало известно, что сотрудники контакт-центра "Московский транспорт" приняли около 2 миллионов звонков от пассажиров в 2023 году. Он отметил, что пассажиры спрашивали про тарифы, парковку, забытые вещи и многое другое. В этом году в сервисе появилось СМС-информирование при обращении в контакт-центр.



Городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы