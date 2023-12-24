Контакт-центр "Московский транспорт" принял 2 млн звонков в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты контакт-центра "Московский транспорт" обработали порядка 2 миллионов звонков от пассажиров в текущем году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сотрудники помогают жителям и отвечают на вопросы о работе городского транспорта. Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, пассажиры спрашивали про тарифы, парковку, забытые вещи и многое другое. В этом году сервис оснастили смс-информированием при обращении в контакт-центр.

"Теперь можно попросить оператора выслать номер и срок рассмотрения своего обращения, чтобы самостоятельно отслеживать статус заявки. Специалисты отправили уже более 35 тысячи уведомлений", – поделился вице-мэр.

В настоящее время в Москве более 75% сервисных услуг можно получить онлайн, заключили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что за три года работы чат-бот Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов москвичей о городском транспорте. По словам Ликсутова, в день она обрабатывает 13 тысяч сообщений. Это в 10 раз больше, чем в начале ее работы, отметил заммэра.

Собянин: поезда "Москва-2020" пойдут по Замоскворецкой линии метро в 2024 году