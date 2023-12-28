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28 декабря, 09:27

Технологии

Свыше 800 тыс пассажиров пользуются приложением "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 800 тысяч пассажиров каждый день пользуются приложением "Московский транспорт", его скачали уже более 6,5 миллиона раз. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В 2023 году москвичи пользовались разными функциями приложения, в частности:

  • 71 миллион раз посмотрели прогноз прибытия городского транспорта в режиме реального времени;
  • 29 миллионов раз построили маршруты;
  • 22 миллиона раз узнавали расписание городского транспорта;
  • 1,7 миллиона раз пополнили карту "Тройка";
  • 372 тысячи раз активировали ЭЗС.

"В этом году полностью обновили дизайн, добавили новые функции: речные электросуда, чат-бот Александру, возможность бронировать автомобили краткосрочной аренды всех операторов", – поделился Ликсутов.

Ранее стало известно, что сотрудники контакт-центра "Московский транспорт" приняли около 2 миллионов звонков от пассажиров в 2023 году. По словам Ликсутова, пассажиры спрашивали про тарифы, парковку, забытые вещи и многое другое. В этом году в сервисе появилось СМС-информирование при обращении в контакт-центр.

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