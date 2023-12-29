Более тысячи поездок совершили москвичи в рамках тестирования виртуальной "Тройки"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В рамках тестирования виртуальный карты "Тройка" москвичи совершили более тысячи поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сейчас в тестировании виртуальной карты "Тройка" участвует фокус-группа из 300 сотрудников Московского транспорта и пассажиров. Они могут оплачивать виртуальной картой поездки не только в метро, но в наземном транспорте. По словам Ликсутова, за время тестирования карты они совершили уже более тысячи поездок в метро, на МЦК, в автобусах, электробусах и трамваях.

Заммэра столицы отметил, что после успешных испытаний "Тройки" у жителей появится еще один удобный бесконтактный способ оплаты проезда, а необходимости в физической карте больше не будет. Ликсутов подчеркнул, что Дептранс постоянно внедряет самые удобные цифровые сервисы по задаче мэра Москвы.

Ранее Дептранс представил билет "Единый" и карту "Тройка" в зимнем праздничном оформлении в честь Нового года. Приобрести билеты можно в кассах и автоматах, а также на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Москвичи смогут пользоваться виртуальной картой "Тройка" с июня 2024 года