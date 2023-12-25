Расписание поездов от Москвы в сторону Твери и обратно изменится с 30 декабря по 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года будут следовать по измененному расписанию. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы перевозчика.

Уточняется, что пригородные поезда будут ходить по графикам выходных дней на маршрутах:

Москва – Тверь;

Москва – Конаково;

Москва – Бологое;

Тверь – Торжок;

Тверь – Бологое.

"По всем остальным нашим маршрутам поезда будут ходить по стандартному графику в соответствии с календарным днем недели", – добавили в пресс-службе.

При этом абонементные билеты "Рабочего дня" в эти дни не будут работать, зато абонементы "Выходного дня" работают с 29 по 9 декабря, указали в МТППК.

Ранее стало известно, что все турникеты на станциях Московских центральных диаметров стали работать на 30% быстрее. Ускорить работу турникетов удалось благодаря обновлению программного обеспечения. Транспортные и социальные карты считываются на турникетах в три раза быстрее.

Теперь можно не ждать, когда створки турникетов закроются за впереди идущими пассажирами – достаточно сразу приложить карту. Сообщается также, что всего на станциях Московских центральных диаметров работает 3,5 тысячи турникетов.

Электрички ЦППК будут ходить чаще с 10 декабря