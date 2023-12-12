12 декабря, 13:58Транспорт
Около 400 тыс пользователей "Московского транспорта" привязали "Тройки" в этом году
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 400 тысяч пользователей приложения "Московский транспорт" привязали карту "Тройка" в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
После авторизации карты пользователи смогут использовать ряд функций:
- смотреть историю операций;
- переносить баланс с одной карты на другую;
- делать бесплатную пересадку на наземном транспорте в течение 90 минут с начала поездки;
- заблокировать карту.
"Мы полностью обновили дизайн приложения "Московский транспорт", добавили покупку билетов на "Аэроэкспресс" и ЦППК. Кроме того, здесь стала доступна функция заказа такси", – поделился заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Ранее стало известно, что пассажиры первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД) за 4 года совершили 255 миллионов бесплатных пересадок на метро. По словам Ликсутова, в общей сложности они сэкономили более 17,6 миллиарда рублей.
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