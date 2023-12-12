Около 400 тыс пользователей "Московского транспорта" привязали "Тройки" в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 400 тысяч пользователей приложения "Московский транспорт" привязали карту "Тройка" в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

После авторизации карты пользователи смогут использовать ряд функций:

смотреть историю операций;

переносить баланс с одной карты на другую;

делать бесплатную пересадку на наземном транспорте в течение 90 минут с начала поездки;

заблокировать карту.

"Мы полностью обновили дизайн приложения "Московский транспорт", добавили покупку билетов на "Аэроэкспресс" и ЦППК. Кроме того, здесь стала доступна функция заказа такси", – поделился заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что пассажиры первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД) за 4 года совершили 255 миллионов бесплатных пересадок на метро. По словам Ликсутова, в общей сложности они сэкономили более 17,6 миллиарда рублей.



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