Пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 за четыре года совершили 255 млн бесплатных пересадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД) за 4 года совершили 255 миллионов бесплатных пересадок на метро, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Пассажиры первых двух диаметров сэкономили в общей сложности более 17,6 миллиарда рублей", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С запуском первых МЦД пассажиры получили право оплачивать проезд при помощи карты "Тройка", а также совершать бесплатные пересадки на станции метрополитена, МЦК и другие линии МЦД. По словам заммэра, благодаря этому москвичи экономят до 50%, а жители Подмосковья – до 75%.

Для бесплатной пересадки нужно сначала оплатить за проезд билетом "Кошелек" карты "Тройка" либо банковской карточкой. Затем на входе и выходе со станции приложить карту к турникету или валидатору.

"Бесплатно пересесть можно в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД-3 и МЦД-4 время бесплатной пересадки увеличили до 120 минут", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее Ликсутов заявил, что на новых линиях МЦД в 2024 году запустят поезда "Иволга 4.0". Образец поезда уже получил сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.



Новый электропоезд "Иволга 4.0" выйдет на линию уже в следующем году