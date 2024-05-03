Собянин: в этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2024 году в столице в рамках программы "Спорт Москвы" построят и реконструируют 15 спортивных объектов. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

"В планах на этот год еще 15 объектов, из них четыре: спортивный комплекс "Раменки", дворец тенниса "Лужники", спортзал "Дружба" в "Лужниках", а также ледовая арена в Щербинке – уже готовы", – информировал мэр.

С 2011 года в Москве построили и реконструировали более 200 объектов спорта. В 2023 году в столице появились 23 крупных спортивных объекта.

Ранее стало известно, что строительная готовность ФОКа "Стальной" в Алексеевском районе составляет более 25%. ФОК включит в себя детский бассейн размером 10 на 6 метров, зал общей подготовки, различные административные, медицинские и технические помещения, а также буфет. Пропускная способность объекта составит более 1,7 тысячи человек в сутки.

