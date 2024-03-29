Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в районе Раменки.

"Поздравляю вас с открытием дворца спорта, это не ФОК – настоящий дворец. Надеюсь, что вам здесь будет комфортно заниматься. Растите чемпионами, самое главное – здоровыми людьми", – сказал мэр в разговоре со спортсменами и посетителями комплекса.

Он обратил внимание, что решение о строительстве ФОКа на месте старого здания приняли по просьбе москвичей. По словам мэра, в комплексе есть плавательные бассейны и тренажерные залы для занятий всеми видами спорта.

Спортивно-оздоровительный комплекс расположен на улице Раменки, доме 19, строении 1. Его возвели на месте здания 1989 года постройки. Работы начались в июне 2022 года и завершились в феврале 2024 года.

В новом четырехэтажном ФОКе площадью более шести тысяч квадратных метров разместили в том числе бассейн для оздоровительного плавания и аквааэробики, бассейн для обучения плаванию детей до семи лет.

Также там заработает универсальный игровой зал для проведения тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и теннису, тренажерный зал, залы для занятий единоборствами, специальной физической подготовки, для бокса, а также для хореографии, ритмической и оздоровительной гимнастики. Одновременно комплекс может вмещать около 184 человек.

Кроме того, в районе идет строительство учебного корпуса на 425 мест – нового здания школы № 1434 "Раменки". Четырехэтажное здание имеет площадь около 9 тысяч квадратных метров. Учебный корпус расположен рядом со строящимся жилым комплексом. В новом здании школы создадут образовательное пространство для дошкольников и школьников 1–8-х классов. Первых учеников школа должна принять 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Десеновском поселении в ТиНАО построят ФОК общей площадью 2,5 тысячи "квадратов". Его возведением займется инвестор.

Так, в комплексе сделают зал для фитнеса с тренажерами, залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой, кроме того, в комплексе также оборудуют гардеробные, душевые, тренерские комнаты и медпункт.

