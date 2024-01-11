ФОК построят в Десеновском поселении в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров построят в Десеновском поселении в ТиНАО. Его возведением займется инвестор, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С его слов, ФОК планируется построить в районе Новые Ватутинки. В здании оборудуют зал для фитнеса с тренажерами, залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой, рассказал Бочкарев и добавил, что в комплексе также будут гардеробные, душевые, тренерские комнаты и медпункт.

На прилегающей к объекту территории сделают парковку для автомобилей. Сам ФОК планируется построить между Чароитовой улицей и корпусом школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина, расположенным по адресу 3-я Нововатутинская улица, дом 13, корпус 3.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что с момента присоединения округов ТиНАО к Москве построили свыше десятка спортобъектов: за это время занимающихся спортом людей выросло в четыре раза, рассказал он. Также, с его слов, на данный момент 75% людей, покупающих жилье на территории ТиНАО, – это молодые семьи с детьми и более 40% из них занимаются спортом. В связи с этим он считает доступность таких объектов одной из важнейших составляющих комфортной жизни в округах.

Отмечается, что в Новых Ватутинках открыт парк "Природный" площадью 14 гектаров, в котором особое внимание уделено спорту. В инфраструктуру парка входят зоны для воркаута, футбольное поле, хоккейная площадка, скейтпарк, дорожки для велопрогулок, бега и скандинавской ходьбы. Также там оборудованы детские площадки для ребят всех возрастов.

Ранее сообщалось, что спортивно-досуговый центр с бассейном построят в Алтуфьевском районе Москвы. Площадь объекта составит до 4,5 тысячи "квадратов", разместится он на земельном участке площадью 0,29 гектара.

Как указал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, строительством займется инвестор, договор аренды земли заключен с компанией на 4 года и 10 месяцев. За это время центр должен быть построен, подытожил он.

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