Собянин осмотрел итоги строительства теннисного центра на Волоколамском шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел итоги строительства крытого теннисного центра на территории бывшего Тушинского аэродрома, расположенного на Волоколамском шоссе в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, в Тушине есть и стадионы, и "Чкалов Арена", и теперь новый спорткомплекс. В ближайшее время там также построят два дворца спорта, где будут заниматься спортсмены и местные жители, добавил градоначальник.

Как сообщила пресс-служба мэра и столичного правительства, крытый теннисный центр откроют в следующем году. Его начали строить в ноябре 2021 года, работы финансировались в рамках комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

Отмечается, что в здании четыре этажа, его общая площадь составляет 8,5 тысячи квадратных метров. Внутри разместили шесть теннисных кортов, а также зал для настольного тенниса на восемь столов, два зала для игры в сквош, медицинский и административный блоки, тренерские и тренажерный зал. Для маломобильных граждан создали безбарьерную среду.

Ранее Собянин осмотрел заключительные работы в спорткомплексе "Ника" в Текстильщиках. Трехэтажное здание на Волжском бульваре откроется в следующем году. В сутки комплекс готов принять 1,4 тысячи посетителей, заниматься там спортом могут как любители, так и профессионалы.

Собянин: в Текстильщиках завершено строительство спорткомплекса "Ника"