Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Новый столичный спорткомплекс "Ника" откроют в Текстильщиках в начале 2024 года. Трехэтажное здание построили на Волжском бульваре. Заниматься там смогут и любители, и профессионалы. В сутки комплекс готов принять 1 400 посетителей.

Как идут заключительные работы, проверил Сергей Собянин. Мэр столицы также пообщался с юными спортсменами, которые пришли посмотреть на площадки, где скоро будут тренироваться. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.