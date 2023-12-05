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05 декабря, 07:15

Спорт

Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

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Новый столичный спорткомплекс "Ника" откроют в Текстильщиках в начале 2024 года. Трехэтажное здание построили на Волжском бульваре. Заниматься там смогут и любители, и профессионалы. В сутки комплекс готов принять 1 400 посетителей.

Как идут заключительные работы, проверил Сергей Собянин. Мэр столицы также пообщался с юными спортсменами, которые пришли посмотреть на площадки, где скоро будут тренироваться. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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