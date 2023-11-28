Мэр Москвы подвел итоги комплексного благоустройства ЮАО

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин подвел итоги комплексного благоустройства Южного административного округа (ЮАО) Москвы. Они опубликованы в его блоге.

Отмечается, что комплексно благоустроили территорию в границах Шипиловской улицы. В порядок привели участок прогулочной зоны от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе, территорию от улицы Мусы Джалиля до Задонского проезда в Зябликове и участок от Домодедовской до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Северное.

На участках специалисты создали единое пространство пешеходных связей, зон тихого отдыха, детских площадок, установили камеры видеонаблюдения, новые опоры освещения, кнопки экстренного вызова, обновили цветники и газоны.

По мнению мэра, интересным решением стало благоустройство двух оврагов, которые прилегают к домам 86, корпусам 4, 86 и 2, по Каширскому шоссе. Там очистили ложбины, обустроили место для выгула собак и площадку для детей, оборудовали лестничные спуски.

Кроме того, появилось больше мест для занятия физкультурой и спортом. В Орехове-Борисове Южном был приведен в порядок вход в Бирюлевский лесопарк в Шипиловском проезде возле дома 57. В микрорайоне в границах улиц Воронежской, Тамбовской и Гурьевского проезда обновили покрытия проезжей части, создали новые и отремонтировали существующие тротуары, проект охватил 11 дворов жилых домов.

Благоустройство улучшило пешеходную доступность объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Прежде всего станций метрополитена "Зябликово" и "Красногвардейская", подчеркнул градоначальник.

Помимо этого, облагородили территорию со стороны Елецкой улицы. Также в Нагатинском Затоне в Народном парке обустроили газоны и цветники, обновили дорожки. Здесь появились видеонаблюдение и наружное освещение.

Уточняется, что большое внимание было уделено спортивным объектам. Работники заменили искусственный газон на футбольном поле, отремонтировали теннисный корт, поле для мини-футбола. В спортивных зонах появилось новое оборудование, тренажеры, травмобезопасное покрытие. Для детей открыли памп-трек длиной 216 метров и площадки с игровыми комплексами.

Собянин отметил, что в парке имени Герцена в районе Бирюлево Восточное стало комфортнее, появилось больше возможностей как для активного, так и для тихого отдыха, была обновлена дорожно-тропиночная сеть, на футбольном поле теперь есть изумрудный газон. Также в парке создали теннисный корт со специальным покрытием "хард", уменьшающим нагрузку на суставы во время игры.

В тексте подчеркивается, что продолжается обновление набережных Москвы-реки. В 2023 году привели в порядок детские площадки, дорожки и газоны на Нагатинской, Дербеневской, Даниловской, Павелецкой, Новоданиловской набережных.

Покрытие дорог и тротуаров обновили на Кировоградской улице в районах Чертаново Центральное и Северное, поделился мэр. На детских и спортивных площадках отремонтировали лестницы и заменили покрытия. Территорию украсили цветники в виде альпийской горки, рокарии и ампельные растения.

Дворец культуры (ДК) "Москворечье" был благоустроен в Москворечье-Сабурове на Каширском шоссе. В ходе работ разбили газоны и цветники, отремонтировали тротуары, смонтировали новые опоры наружного освещения. Специалисты установили подвесные качели необычной формы. Так, сквер и прилегающие улицы образовали единое современное рекреационное пространство.

"Этот и многие другие проекты являются наглядным примером того, как меняется к лучшему городская среда Москвы. Будем продолжать эту важную работу, чтобы ЮАО и остальные округа становились все более удобными для жизни", – заключил мэр.

Ранее Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе столицы. Так, на улицах Островитянова, Профсоюзной и Введенского привели в порядок 24 двора и создали удобные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево".

До этого сообщалось, что новая городская площадь появится на Лужнецкой набережной в столице. На территории площадью свыше 11 тысяч квадратных метров разместят социокультурные, деловые и досуговые объекты.

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