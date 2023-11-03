Собянин рассказал о благоустроенных парках и скверах на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе столицы. Об этом он сообщил в своем блоге.

Сперва мэр рассказал о завершении второго этапа благоустройства территории возле Коньковских прудов. По его словам, основные работы прошли в 2022 году. На набережной сделали новую рекреационную зону с лежаками и качелями, а рядом с прудами соорудили большую спортивную зону для занятий боксом, силовыми и кардиотренировками.

На улицах Островитянова, Профсоюзной и Введенского привели в порядок 24 двора и создали удобные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро "Коньково" и "Беляево".

Около прудов также установили деревянные понтоны, где теперь москвичи любят заниматься йогой, а на песчаном пляже обновили волейбольную площадку. У воды сделали сцену с амфитеатром, на которой теперь проводятся музыкальные и театральные выступления.

В Конькове и Теплом Стане обустроили пешеходный маршрут вдоль Профсоюзной улицы от улицы Бутлерова до МКАД. Там поменяли дорожное покрытие, разбили цветники, поставили качели, беседки и лавочки. На Профсоюзной улице организовали площадки для выгула собак, а также модернизировали одну существующую.

В Ясеневе на улице Рокотова, Литовского бульвара и Новоясеневского проспекта сделали удобные пешеходные маршруты и комфортную зону отдыха площадью около 30 гектар. С этого момента люди смогут быстрее добираться до станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и к рекреационным зонам Битцевского леса.

При этом в этом же районе в жилых кварталах поменяли 21 детскую площадку и сделали там интересное игровое оборудование. Кроме того, появились и места для занятий спортом – от спортивных тренажеров до футбольного поля. Москвичи очень любят отдыхать в Ясеневском лесопарке, где обновили дорожно-тропиночную сеть.

Благоустроили также и пляжную зону Голубинского пруда. Теперь там имеются шезлонги и качели. А рядом находится спортивный комплекс в стиле "русский ниндзя", где жители столицы могут опробовать развить свою координацию, ловкость и силу рук.

Привели в порядок и парк "Сосенки", расположенный в пойме реки Котловки: поменяли дорожки, в крутых оврагах сделали лестницу, а для маломобильных горожан проложили дорожки на пологом склоне. Кроме того, там обновили 4 детские площадки, а для активных москвичей установили 2 спортивные зоны с силовыми тренажерами и полем, а рядом есть пункт бесплатного проката спортивного инвентаря.

Также обновили стадион "Пионер" в Гагаринском районе на улице Фотиевой: помимо отремонтированного футбольного поля, появилась баскетбольная площадка, полоса препятствий "русский ниндзя", силовые и кардиотренажеры, места для настольного тенниса и текбола. Теперь на стадионе активно занимаются школьники Гагаринского района, сдающие нормы ГТО.

Спортивный кластер подготовили и в Ломоносовском районе на улице Марии Ульяновой. Сейчас туда входит хоккейная коробка с раздевалкой и прокатом, площадка для баскетбола и волейбола, футбольное поле, столы для пинг-понга, боксерские груши и комплекс для силовых тренировок, подходящий и новичкам, и опытным спортсменам. На каждом тренажере имеется QR-код для проведения видеотренировки.

При этом у дома 16 по улице Кравченко на месте пустыря установили игровые зоны для детского досуга: один комплекс совсем для маленьких детей, а второй – для ребят постарше. Также там сделали качели и столы для игры в пинг-понг, а рядом привели в порядок хоккейную коробку.

Другой пустырь в Южном Бутове также было решено обновить. По просьбе граждан здесь организовали парк отдыха "Захарьинские пруды", где установили спортивные и детские площадки (два футбольных поля и скейтпарк). Пляжная зона сквера является примером удобного пространства, созданного с нуля.

В этом же районе благоустроили улицы Скобелевскую, Новобутовскую и Изюмскую, где удалось поменять тротуары, установили новые детские и спортивные площадки, дополнительно высадили деревья и кустарники. В жилых кварталах сделали места для прогулок и отдыха. При этом в связи с проведением работ улучшилась и пешеходная доступность станции метро "Скобелевская".

В Академическом районе на проспекте 60-летия Октября обустроили красивый сквер. Теперь там есть детская площадка и игровой комплекс в виде корабля. Там же благоустроили территорию возле Новочеремушкинского пруда: поменяли дорожки и детскую площадку, заменили покрытия на площадке для игры в городки и площадке с тренажерами.

В Черемушках привели в порядок сквер Гвардии Полковника Ерастова. После изменений преобразилась детская игровая зона: появился новый комплекс с лабиринтами, каруселями, качалкой-балансиром и песочным двориком. Кроме того, по всей территории установили новые лавочки и фонари, заменили теннисные столы и обновили газон.

Заменили постаменты монументов "Пушка ЗиС-3" и "Воинам 2-го гвардейского корпуса".

Собянин заключил, что обновленные парки и скверы, дворы и стадионы, пешеходные зоны и места отдыха у воды являются популярными среди жителей районов и украшают пространство юго-западе Москвы.

Ранее сообщалось, что новая городская площадь появится на Лужнецкой набережной в столице. На территории площадью свыше 11 тысяч квадратных метров разместят социокультурные, деловые и досуговые объекты.

Также прогулочная зона появится возле Белорусского вокзала. Благоустройство проводится в рамках реализации общественно-рекреационного комплекса "Тверская Застава".

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