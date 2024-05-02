День "Звездных войн" отметят на ВДНХ

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Праздничную программу, посвященную "Звездным войнам", проведут на ВДНХ 4 мая, сообщает пресс-служба выставки.

Мероприятие стартует в 10:00 с детской программы, которая включит в себя аквагрим, мастер-классы по сборке световых мечей и квест "Путь джедая". В 14:00 начнется концерт симфонического концерта, в котором зрители смогут услышать композиции из киносаги.

Завершится праздник на экспозиции "В далекой-далекой галактике" перед павильоном № 21, на которой впервые пройдет конкурс "Галактик фест" на лучший косплей.

Между тем в Музее космонавтики в Москве до 12 мая проходят лекции, экскурсии, мастер-классы и кинопоказы. Там же ко Дню Победы посетителям покажут "В бой идут одни старики". 9 мая музей организует прямой эфир с Красной площади.