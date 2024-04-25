Лекции и экскурсии пройдут в Музее космонавтики на майских праздниках

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Лекции, экскурсии, мастер-классы и кинопоказы организуют в Музее космонавтики в Москве на майских праздниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"С 28 апреля по 12 мая Музей космонавтики будет открыт для посещения ежедневно. В эти дни посетителей ожидает новая выставка "Ex Libris. Звездные страницы", лекции, экскурсии, мастер-классы для детей и кинопоказы", – говорится в сообщении.

Так, 28 апреля, 5 и 12 мая в учебном классе музея для детей подготовят мастер-классы по космической живописи и занятия, посвященные созданию объемных ракет при использовании 3D-ручки и трафаретов.

1 и 9 мая в кинозале музея пройдут кинопоказы. В честь Праздника весны и труда гости смогут посмотреть фильм "Время первых", а ко Дню Победы посетителям покажут "В бой идут одни старики". 9 мая музей организует прямой эфир с Красной площади.

Также в честь Дня Победы гостям предложат посетить лекцию "Дети войны, покорившие космос", на которой они узнают о жизни космонавтов первого отряда в годы Великой Отечественной войны.

В частности, в длинные выходные в культурном учреждении состоятся выставки "Гагарин. Дорога в космос" и "Ex Libris. Звездные страницы". Музей покажет книжные знаки Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой, Светланы Савицкой, Сергея Крикалева и других.

Ранее сообщалось, что 28 апреля в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье" откроется мультимедийная выставка "Технологии Победы", приуроченная к празднованию Дня Победы. На показе гости узнают историю создания легендарного танка Т-34 в шести интерактивных зонах. Кроме того, в "Открытом конструкторском бюро" все желающие смогут ненадолго стать главным конструктором или инженером.

