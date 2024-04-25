Москвичей пригласили на мультимедийную выставку ко Дню Победы в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

28 апреля в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье" откроется мультимедийная выставка "Технологии Победы", приуроченная к празднованию Дня Победы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На показе гости узнают историю создания легендарного танка Т-34 в шести интерактивных зонах. Например, в "Конструкторском бюро" посетителям расскажут, как проектировалась боевая машина, а в зоне "Производство" они смогут погрузиться в процесс сборки. Зона "Полигон" познакомит с результатами реальных испытаний брони и размещением команды танка.

Кроме того, в "Открытом конструкторском бюро" все желающие смогут ненадолго стать главным конструктором или инженером, заведующим чертежно-копировальным бюро или начальником бригады.

Зона "Медиахолл 360" будет ждать горожан на киносеанс об истории танкостроения и, в частности, о модернизации танка Т-34. Зрители узнают, как совершенствовалась машина за годы войны, как налаживалось массовое производство. В специальной фотозоне можно будет сделать снимки на фоне тематической инсталляции.

Помимо этого, для участников помладше организуют марафон по 3D-моделированию. Участники, успешно прошедшие отбор, получат доступ к подлинным чертежам танка Т-34. Чертежи для самостоятельной работы можно найти на сайте проекта.

Выставка начнет работу 28 апреля в 18:00. Посетить ее можно до 12 мая.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы на Красной площади в этом году примут участие свыше 9 тысяч человек и 75 единиц техники, а также авиация. В пешую колонну войдут военные полки, по его словам, батальоны и роты, которые будут разделены по видам войск ВС РФ, а также бойцы СВО и женщины, находящиеся на службе.