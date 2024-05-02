Собянин: в этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин сообщил, что в этом году в ТиНАО будет построено более 35 километров дорог. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"Самый масштабный объект – первая очередь автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово. Это дублер Калужского и Киевского шоссе", – поделился мэр.

По его словам, в 2024 году планируется также завершить два этапа обновления улично-дорожной сети Троицка. На Калужское шоссе будут построены дополнительные выезды, напрямую соединяющие магистраль с Октябрьским проспектом на севере и юге города.

Градоначальник рассказал, что в поселении Мосрентген в этом году планируется ввести около 8 километров новых и реконструированных дорог. Собянин уточнил, что там появятся магистральная улица, прямой съезд с дублера МКАД, дополнительные выезды на Калужское шоссе, а также транспортная развязка и удобные выезды из жилых кварталов.

Кроме того, по словам мэра, в 2024 году будет обновлена часть дорог в Коммунарке. Так, будет введена в эксплуатацию реконструируемая часть трассы Калужское шоссе – д. Бачурино – а/д Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Собянин рассказал, что специалисты построят на пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров три путепровода, которые соединят улицы Валаамскую и Академика Королева. Благодаря этому у жителей и гостей столицы появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города.

