03 мая, 07:20Мэр Москвы
Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Столичная цифровая библиотека пополнилась новыми наборами данных по лучевой диагностике, которые помогают в оценке и тестировании работы нейросетей. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.
"Среди новых – 7 открытых датасетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии", – уточнил он.
Мэр напомнил, что всего было создано 68 открытых наборов данных, при помощи которых любой разработчик может проверить нейросети на поиск различных патологий головного мозга, органов грудной клетки и других областей.
Градоначальник указал, что столичные власти уже более 10 лет занимаются цифровизацией московской системы здравоохранения. Последнее, благодаря умным технологиям, помогает ежедневно облегчать жизнь врачам и пациентам, заключил он.
Ранее Собянин рассказывал, что перед властями Москвы стоит задача превратить искусственный интеллект в базовую медицинскую технологию. В итоге исчезнет рутинная бумажная работа – медицинская информация будет регистрироваться и обрабатываться исключительно в цифровом виде.
Собянин: искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве