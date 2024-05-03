Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичная цифровая библиотека пополнилась новыми наборами данных по лучевой диагностике, которые помогают в оценке и тестировании работы нейросетей. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.



"Среди новых – 7 открытых датасетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии", – уточнил он.

Мэр напомнил, что всего было создано 68 открытых наборов данных, при помощи которых любой разработчик может проверить нейросети на поиск различных патологий головного мозга, органов грудной клетки и других областей.

Градоначальник указал, что столичные власти уже более 10 лет занимаются цифровизацией московской системы здравоохранения. Последнее, благодаря умным технологиям, помогает ежедневно облегчать жизнь врачам и пациентам, заключил он.

Ранее Собянин рассказывал, что перед властями Москвы стоит задача превратить искусственный интеллект в базовую медицинскую технологию. В итоге исчезнет рутинная бумажная работа – медицинская информация будет регистрироваться и обрабатываться исключительно в цифровом виде.

