Столичный Дептранс показал изменения в новом электропоезде "Иволга 4.0"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый электропоезд "Иволга 4.0" сохранил все лучшее от предыдущих моделей, но главным отличием стало количество дверей – теперь их по 3 на каждую сторону вагона, уточнили в столичном Дептрансе.

От прошлых серий поезд унаследовал удобные кресла, места для зарядных устройств, крепления для перевозки велосипедов, цифровые информационные табло, а также климат-контроль, уточнили в ведомстве.

Фронтальная часть маски поезда стала темнее, также появилась новая ливрея, разработанная специально для нового образа "Иволги". Внутри вагонов также было решено изменить цвет поручней и подголовников.

"На первых двух диаметрах поезда уже полностью заменили, на МЦД-3 планируем обновить в следующем году, а на МЦД-4 – в 2025 году. Комфортные поезда повышают комфорт поездок, а их производство позволяет создать рабочие места, развивать промышленность", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее он рассказывал, что внутренний интерьер "Иволги 4.0" будет выполнен в темно-фиолетовом цвете.

На момент конца октября поезд проходил испытания на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке. В начале декабря стало известно, что новая "Иволга" получила сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза.





Модернизированный электропоезд "Иволга 4.0" выйдет на линию в 2024 году