Москвичей предупредили о заморозках до утра 4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – с 21:00 3 мая до 09:00 4 мая", – говорится в сообщении.

В Подмосковье в ночь на 4 мая ожидается до 5 градусов мороза. Как передает МЧС Москвы, в ночные и утренние часы 4 мая в столице будут заморозки до минус 2 градусов.

Министерство в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями порекомендовало во время управления автотранспортом снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а именно опережений, обгонов и перестроений.

Между тем при использовании электрообогревателей ведомство призвало не допускать перегрузки в электрической сети и не оставлять их без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны!" – говорится в сообщении.

МЧС напомнило, что при необходимости нужно звонить по телефонам 101 или 112, а также на единый телефон доверия ГУ МЧС России по столице 8 (495) 637-22-22.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что заморозки в Москве отступят после 10 мая. До этого температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов. Потепление ожидается в городе с 11–12 мая.

В свою очередь, начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин уточнил, что заморозки в Московском регионе не повлияют на цветение растений. Он пояснил, что в процессе эволюции они приспособились к подобным неожиданностям.

