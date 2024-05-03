Новая рубрика "Звезды читают стихи" появилась в библиотеке МЭШ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая рубрика "Звезды читают стихи" появилась в библиотеке "Московской электронной школы". Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что власти столицы стараются развивать образовательные проекты, и теперь у детей есть возможность знакомиться с литературными произведениями в формате видео.

"В МЭШ известные актеры, режиссеры и телеведущие профессионально читают стихи из школьной программы – Лермонтова, Пушкина, Маяковского и многих других. Сейчас школьники могут посмотреть более 20 видеороликов, и рубрика будет пополняться", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, видео поможет ребятам лучше запомнить материал и глубже вникнуть в смысл стихотворений. Так, на портале доступны ролики, на которых:

актер московского театра "Квартет И" Камиль Ларин читает стихотворение Михаила Лермонтова "Молитва";

директор киностудии "Мосфильм" и режиссер Карен Шахназаров выбрал отрывок из главы "Переправа" поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин";

актер театра и кино Сергей Шакуров декламирует стихотворение Константина Симонова "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…";

актриса, московская школьница Николь Плиева читает стихотворение Анны Ахматовой "Перед весной бывают дни такие…".

Также видео записали дрессировщик Эдгард Запашный, ведущая Эвелина Бледанс и другие звезды.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что больше семи тысяч грантов получили авторы образовательных материалов для "Московской электронной школы".

Всего в прошлом году в виде грантов было выплачено почти 100 миллионов рублей. Так, за тест по функциональной грамотности преподаватели получили от 20 до 50 тысяч рублей, за сценарий изучения темы – от 120 до 351 тысячи, за электронные учебные пособия – от 200 до 299 тысяч.

