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Новости

03 мая, 07:45

Новости

Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

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Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

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Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

В Московскую цифровую библиотеку добавили новые наборы данных по лучевой диагностике. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего создано 68 открытых датасетов, среди добавленных – наборы по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии. С их помощью разработчики оценивают и тестируют работу нейросетей, затем эти технологии применяют в столичных клиниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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