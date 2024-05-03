Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

В Московскую цифровую библиотеку добавили новые наборы данных по лучевой диагностике. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего создано 68 открытых датасетов, среди добавленных – наборы по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии. С их помощью разработчики оценивают и тестируют работу нейросетей, затем эти технологии применяют в столичных клиниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.