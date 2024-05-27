Собянин: под заселение по реновации с начала года передали 20 жилых комплексов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала текущего года под заселение по программе реновации в Москве передано 20 новых жилых комплексов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что все они находятся в 15 районах и семи городских округах. Квартиры предложены 7,8 тысячи жителей из 46 старых домов.

Кроме того, продолжил мэр, в этом году начали возводить еще 12 ЖК. На месте снесенных пятиэтажек появятся новые дома и необходимая для горожан инфраструктура: образовательные центры, спортивные, культурные и медицинские учреждения.

Градоначальник напомнил, что с момента старта программы реновации уже расселено 648 зданий. Свыше 140 тысяч человек уже отметили новоселье, еще более 10 тысяч граждан находятся в процессе переезда.

Ранее Собянин сообщил, что в ТиНАО в программу реновации включили 268 домов. Шесть ЖК уже переданы под заселение, еще 14 находятся на стадии строительства и проектирования. Помимо жилых домов, в ТиНАО продолжают развивать социнфраструктуру, подчеркнул мэр.