Более 150 тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 150 тысяч москвичей получили новые квартиры по реновации с момента запуска программы, рассказал заммэра Владимир Ефимов. По его словам, речь идет о жителях 975 домов старого жилого фонда, которые переехали в 292 новостройки.

Заммэра обратил внимание, что участникам программы предоставляют жилье с современной отделкой, сантехникой и электрическими плитами. Кроме того, площадь новых квартир, как правило, больше, чем в старых домах, подчеркнул он.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман привел цифры по столичным округам.

"С начала реализации программы договоры с городом заключили 27,7 тысячи жителей Юго-Восточного административного округа, на востоке столицы правообладателями жилья стали 19,8 тысячи человек, на западе – 18,7 тысячи, на севере – 18 тысяч, на юго-западе – 16,9 тысячи", – уточнил он.

В настоящее время возводятся 224 новостройки, а еще 253 дома находятся на стадии проектирования, добавил начальник департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

С начала текущего года под заселение по программе реновации в Москве передано 20 новых жилых комплексов. Сергей Собянин отметил, что все они находятся в 15 районах и семи городских округах. Квартиры предложены 7,8 тысячи жителей из 46 старых домов.

По словам мэра, в этом году начали возводить еще 12 ЖК. На месте снесенных пятиэтажек появятся новые дома и необходимая для горожан инфраструктура: образовательные центры, спортивные, культурные и медицинские учреждения.

